Sviluppano un drone kamikaze | cosa sappiamo del super progetto anti Cina

Un nuovo capitolo nella corsa agli armamenti! Il Kuai Chi Project, il drone kamikaze taiwanese, rappresenta non solo un’innovazione tecnologica, ma anche una risposta strategica alle crescenti tensioni con la Cina. Questo super progetto, ancora avvolto nel mistero, potrebbe cambiare le regole del gioco. La curiosità cresce: quali saranno davvero le potenzialità di questo velivolo? In un mondo dove ogni dettaglio conta, l'attesa per ulteriori rivelazioni è palpabile.

Il drone, sviluppato con il nome in codice Kuai Chi Project dal National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST), è ancora avvolto nel mistero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sviluppano un drone kamikaze": cosa sappiamo del super progetto anti Cina

POST UCRONAZI: Le difese aeree ucraine hanno distrutto l'ultimo drone a reazione russo, presumibilmente il Dan-M, utilizzando un sistema missilistico antiaereo sviluppato dal GUR. Il drone ha attaccato la regione di Odessa nella notte del 29 maggio. Il Tweet live su X

Droni ucraini hanno colpito questa notte l’impianto russo di produzione di dispositivi a semiconduttore di Bolkhov (JSC BZPP). L'azienda sviluppa e produce prodotti microcircuiti e semiconduttori per la guerra elettronica, per conto del gruppo russo Sozvezdie Tweet live su X

