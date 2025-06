Svilar stabilita la cifra per la cessione | qual è l’ostacolo più grande per il rinnovo

La situazione di Mile Svilar è diventata un puzzle intrigante per i tifosi giallorossi. Mentre la Roma ha fissato la cifra per la sua cessione, l’ostacolo principale per il rinnovo rimane l’incertezza sul suo ruolo da titolare. In un periodo in cui i portieri giovani stanno imponendo il loro talento nei top club, Svilar si trova al centro di una sfida che potrebbe definirne il futuro. Chi vincerà questa battaglia?

Il portiere non ha ancora firmato il rinnovo con i giallorossi, che avrebbero già stabilito un'ipotetica cifra per lasciarlo partire. Ecco qual è l'ostacolo più grande per il rinnovo. Il futuro di Mile Svilar è ancora incerto. Il miglior portiere della scorsa stagione di Serie A, che ha condiviso con Alex Meret il primato per il maggior numero di cleansheet, rischia di salutare la Roma. Il contratto che lo lega ai giallorossi è stato firmato ormai nel lontano 2022, quando era considerato solamente il terzo portiere nella rosa capitolina.

