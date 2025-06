Svilar fumata grigia per il rinnovo con la Roma E intanto è senza nazionale

Le sirene di mercato si fanno sempre più intense intorno a Svilar, con la fumata grigia che mette in dubbio un suo futuro alla Roma. Nel frattempo, il portiere si trova a Roma per cercare di stringere l’accordo con il club, mentre il ct serbo Stojkovic si esprime duramente sul suo mancato utilizzo in nazionale. Una settimana di tensioni e novità che potrebbe cambiare gli scenari della prossima stagione.

Il portiere è volato nella capitale per trovare un accordo con il club. Arriva anche l'attacco del ct della Serbia Stojkovic.

#Retesport #SpecialeCalciomercato @danieletrecca : ''#Svilar? Mai stata una rottura definitiva. C'è voglia di arrivare a una fumata bianca da entrambe le parti. La #Roma resta vigile su #Mijnans dell'#AZ''. (Tutti i giorni live alle 15:30 sui 104.2) Tweet live su X

Confermato l'incontro tra l'#ASRoma e l'agente di Mile #Svilar ? I giallorossi sono pronti a presentare una nuova offerta che possa portare alla definitiva fumata bianca https://tinyurl.com/5bbkf8xy [@Fil_Biafora] Tweet live su X