Sversamento per la rottura della condotta fognaria di Spoltore | a Pescara scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume

A Spoltore, un'improvvisa rottura della condotta fognaria ha attivato il divieto di balneazione nella foce del fiume Pescara, proprio nel cuore dell'estate. Un richiamo all'attenzione sulla salute e la sicurezza delle acque, in un periodo in cui la qualità ambientale è più che mai centrale per turisti e residenti. La situazione invita a riflettere sull'importanza di infrastrutture adeguate e sulla salvaguardia dei nostri mari. Rimanete informati!

Scatta il divieto temporaneo di balneazione alla foce del fiume Pescara e per la precisione nel tratto di mare antistante via Leopardi (tra gli stabilimenti dalla Capannina alla Vongola). A rendere necessaria l’ordinanza già firmata dal sindaco Carlo Masci, i potenziali rischi connessi alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sversamento per la rottura della condotta fognaria di Spoltore: a Pescara scatta il divieto di balneazione alla foce del fiume

