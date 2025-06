SuwarsoPresidente del Comogela l’Inter | Fabregas resta con noi

Il calciomercato è un labirinto di sorprese, e l'Inter si trova ora a dover affrontare un enigma inaspettato. Cesc Fabregas, il pupillo per la panchina nerazzurra, è bloccato dal Presidente del Como, Mirwan Suwarso, che ha messo in chiaro: “Fabregas non lascerà il club”. Tra sogni di gloria e colpi di scena, il futuro della panchina interista si fa sempre più intrigante. Scopriamo insieme cosa potrebbe

Si complica, almeno per il momento, il passaggio di Cesch Fabregas sulla panchina dell’Inter. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, i nerazzurri avevano individuato nel tecnico spagnolo del Como il profilo ideale per sostituirlo. A bloccare tutto ci ha pensato il Presidente del club lariano, Mirwan Suwarso. SUWARSO ANNUNCIA: “FABREGAS NON LASCERA’ IL CLUB” Il forte pressing che l’Inter sta esercitando su Cesch Fabregas, potrebbe rivelarsi vano. Il Como, infatti, ha tutte le intenzioni di voler far muro, facendo leva sugli accordi presi in precedenza con il suo tecnico. Eloquenti, a tal proposito, le dichiarazioni del numero uno del club lariano: “ Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesch Fabregas, che non lascerà il club”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com