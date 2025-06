Suwarso il presidente del Como | Il progetto del club è lungo e ruota attorno a Fabregas

Nel cuore della Serie B, il Como sta tracciando un ambizioso progetto sportivo che ruota attorno a Cesc Fabregas, icona del calcio internazionale. Le recenti dichiarazioni del presidente Mirwan Suwarso non solo alimentano l'attesa dei tifosi, ma si inseriscono in un contesto più ampio, dove le squadre italiane cercano di riscoprire il potere di leggende calcistiche per rilanciarsi. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il futuro!

Suwarso, le parole del presidente del Como sul futuro di Cesc Fabregas: le ultime. Mirwan Suwarso, attuale presidente del Como, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle speculazioni che circolano intorno al tecnico dei lariani Cesc Fabregas, accostato all’ Inter come primo nome per sostituire Inzaghi. Queste affermazioni sono state fatte durante un evento che ha avuto luogo al SWXS di Londra. L’evento in questione, intitolato “The Beautiful Game”, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo del calcio, tra cui spiccava la presenza dell’allenatore spagnolo, il che ha reso l’occasione ancora più rilevante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Suwarso, il presidente del Como: «Il progetto del club è lungo e ruota attorno a Fabregas»

Fabregas via dal Como per l’Inter? C’è l’annuncio del presidente Mirwan Suwarso: svelato il futuro del tecnico spagnolo. Cosa ha detto - C’è aria di cambiamenti nell'aria, e l'Inter non vuole restare indietro! Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha svelato il destino di Cesc Fabregas, aprendo a un possibile approdo sulla panchina nerazzurra.

Presente al SWXS London, evento al quale ha presenziato anche Cesc Fabregas, il presidente del Como è intervenuto dal palco per parlare del futuro della società lombarda. Futuro che secondo le parole di Mirwan Suwarso sarà scritto dalla squadra

Fabregas, il Como fa muro. Suwarso: "Resta con noi. Il progetto è a lungo termine". Il presidente del club lariano ha parlato in un convegno a Londra, in cui era relatore anche l'allenatore catalano