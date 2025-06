Superstrada Pedemontana | Sei miliardi di debiti la Regione | Illazioni

La Superstrada Pedemontana Veneta è al centro di un acceso dibattito politico: secondo i consiglieri regionali, il presidente Zaia lascerà in eredità ben 6,2 miliardi di debiti. Una cifra che fa riflettere sull'impatto delle grandi infrastrutture sulle finanze pubbliche. Questo caso riaccende la discussione sul modello di sviluppo del Veneto e sulla necessità di trasparenza nei progetti futuri. La risposta della regione non si è fatta attendere... segui gli sviluppi!

Ha fatto non poco discutere il comunicato diramato nelle scorse ore dai consiglieri regionali Andrea Zanoni e Renzo Masolo sulla Superstrada Pendemontana Veneta in cui si sosteneva che il presidente Zaia lascerà al suo successore 6,2 miliardi di debiti dalla Superstrada. Immediata la replica. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Superstrada Pedemontana: «Sei miliardi di debiti», la Regione: «Illazioni»

SGOMENTO PER LA TRAGEDIA AVVENUTA SULL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA La tragedia avvenuta sull’Autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi. Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente e seg Tweet live su X

SS PEDEMONTANA: SCONTO 60% ?? Dal 10 marzo, sconto del 60% per chi vive e lavora lungo la #Pedemontana Veneta! La più economica tra le arterie a pedaggio del Veneto. ? Per mezzi leggeri con telepedaggio, max 2 tratte/giorno da 25 km (lu Tweet live su X

La SPV doveva portare progresso, invece è un incubo per il Veneto: crepe, chiusure, disagi. È ora di dire basta a progetti mal gestiti! Per oggi. Per domani. Sosteniamo infrastrutture sostenibili e sicure. L'8 e 9 giugno, scrivi GUARDA. ???? Tweet live su X

