Superman | La DC conferma le storie dei fumetti che hanno ispirato il film di James Gunn

L'attesa per il nuovo film di Superman diretto da James Gunn si fa sempre più palpitante, e ora la DC svela le fonti che hanno ispirato questa attesissima pellicola. Un omaggio a decenni di storie iconiche e ai leggendari creatori che hanno plasmato l'Uomo d'Acciaio. In un'epoca in cui nostalgia e innovazione nel cinema si intrecciano, Gunn riporta in vita l'essenza di Superman, rendendo omaggio a un'eredità che continua a ispirare

Il film di Superman di James Gunn rende omaggio a decine di leggendari creatori che hanno contribuito agli 87 anni di storia dell’Uomo d’Acciaio nei fumetti. Dallo scrittore Mark Waid e il disegnatore Alex Ross (Kingdom Come), al prolifico disegnatore Curt Swan (l’amico di Superman Jimmy Olsen) e all’editore e disegnatore DC Comics Jim Lee (Justice League ), ci sono diversi Easter egg che i superfan più attenti potranno scovare. Ma ci sono tre titoli in particolare che hanno influenzato James Gunn, ovvero: Superman: Legacy: All Star Superman del 2005, Superman For All Seasons del 1998 e Lex Luthor: Man of Steel del 2005. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Superman: La DC conferma le storie dei fumetti che hanno ispirato il film di James Gunn

