Superman di James Gunn | Svelato Baby Joey! Scopri il segreto di Lex Luthor!

Il nuovo film di Superman diretto da James Gunn sta per stupirci! Con l'emergere di Baby Joey e i segreti di Lex Luthor, la trama si fa sempre più intrigante. Questo reboot non è solo un omaggio ai supereroi, ma un viaggio nelle sfide contemporanee del potere e dell'identità. Preparati a scoprire come questi personaggi iconici si adatteranno a un mondo in continua evoluzione: il futuro del cinema è qui!

Il nuovo film di Superman sta per arrivare e le rivelazioni sul personaggio di Baby Joey e il ruolo di Lex Luthor promettono scintille! Scopri tutti i dettagli in anteprima.

