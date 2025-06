Superman | Ancora nuovi poster dal film DC

Preparati a scoprire i nuovi volti dell'universo DC! Dopo il successo della prima serie di poster, oggi arrivano altri personaggi che daranno vita al film "Superman" del 2025. Tra loro, spiccano Lex Luthor e Metamorpho, pronti a stupire fan e appassionati. Continua a seguirci per non perderti ogni dettaglio di questa attesa avventura cinematografica!

Una nuova tranche di characters poster dedicati al nuovo film 2025 “Superman” è disponibile in rete da oggi. Dopo la prima tranche diffusa ieri ( trovate i primi poster qui ), ecco spuntare dai canali social ufficiali la seconda. I personaggi del film inseriti in questa nuova tranche sono Lex Luthor (Nicholas Hoult), Metamorpho (Anthony Carrigan), Rick Flag Sr (Frank Grillo), Eve Teschmacher (Sara Sampaio) e The Engineer (Maria Gabriela de Faria). Superman (Credits Warner Bros) Superman Cosa Sappiamo del Film. “ Superman ”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. 🔗 Leggi su Universalmovies.it