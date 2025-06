Super gol in finale di Conference ora lo segue il Napoli | Manna ci prova per il top player

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo da protagonista, con il super gol in finale di Conference ancora nella memoria e il mercato in fermento. Manna, determinato come mai, mira a portare a casa un top player per rafforzare la rosa e affrontare con ambizione la prossima stagione. La sfida è aperta: cosa ci riserverà il futuro? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l'angolo!

Il calciomercato del Napoli è pronto a regalare sorprese, con Manna che ora ci prova per top player dopo il super gol in finale di Conference In vista della prossima ed intensa stagione che vedrà il Napoli giocare con il tricolore cucito sul petto, Manna è al lavoro per regalare delle pedine fondamentali ad Antonio Conte. Il direttore sportivo ha segnato diversi calciatori importanti sul proprio taccuino, tra cui uno in particolare che nelle ultime settimane ha fatto molto parlare di sé. Con la permanenza del tecnico in panchina, il Napoli si è mostrato sin da subito scatenato sul fronte mercato, specialmente in ottica entrata.

