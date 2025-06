Suore in fuga il vescovo le richiama | Quattro di loro sono già tornate nel monastero

In un gesto che riaccende speranza e dialogo, il vescovo di Vittorio Veneto ha richiamato quattro suore in fuga dal monastero dei santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia, confermando il loro imminente rientro. La comunità religiosa si reintegra così in un clima di rinnovato rispetto e comprensione, dimostrando che anche nei momenti di crisi la fede e il dialogo possono guidare verso la riconciliazione. Ad...

VITTORIO VENETO - «Quattro suore che si erano allontanate dal monastero di clausura dei santi Gervasio e Protasio di San Giacomo di Veglia torneranno in monastero in tempi brevi». Ad. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Suore in fuga, il vescovo le richiama: «Quattro di loro sono già tornate nel monastero»

Suore in fuga dal convento, il mistero dei 200mila euro spariti: «Accanimento verso di noi, la commissione si è intestata i conti» - Due suore di clausura di Vittorio Veneto rompono il silenzio dopo la fuga dal monastero di San Giacomo di Veglia.

