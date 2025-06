Suoni e aggregazione la Maratona di Bande accende le ' Sinfonie in Giardino'

omaggio vibrante alla musica e alla convivialità, un’occasione unica per immergersi in una magica atmosfera di suoni coinvolgenti e spazi condivisi. Preparati a lasciarti trasportare dalle note, perché questa maratona musicale promette di accendere ogni angolo del parco con emozioni e festa!

Un'esplosione di fiati e percussioni per dare il via alla seconda edizione di 'Sinfonie in Giardino'. Giovedì 5 giugno, il Parco Giordano Bruno si trasformerà in un teatro a cielo aperto grazie alla Maratona di Bande, evento inaugurale della seconda edizione della rassegna, pensato come un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it