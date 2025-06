Suoni di Marca 2025 serata cubana con il Grupo Compay Segundo

Preparati a vivere un'esperienza unica! Martedì 22 luglio, le Mura di Treviso si trasformeranno in un vibrante palcoscenico cubano con il Grupo Compay Segundo. Un evento che non solo celebra la musica latinoamericana, ma si inserisce nel trend crescente di riscoperta delle radici culturali. Non perdere l'occasione di ballare al ritmo di melodie senza tempo, unendo tradizione e passione come mai prima d'ora!

Arriva il secondo ospite internazionale dell’edizione 2025 di Suoni di Marca. Martedì 22 luglio, il palco delle Mura di Treviso si fa casa delle leggende della musica latinoamericana: Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club. Compay Segundo, al secolo Maximo Francisco Repilado Muñoz. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Suoni di Marca 2025, serata cubana con il Grupo Compay Segundo

