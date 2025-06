Sunderland Complete Offerte per Le Fee

Il Sunderland scrive una nuova pagina della sua storia calcistica, battendo il record di trasferimento per accogliere Enzo Le Fee dalla Roma. Questa mossa non solo rinforza la squadra in vista della stagione, ma segna anche un trend crescente: le squadre di Premier League investono sempre piĂą su giovani talenti dal panorama europeo. SarĂ interessante vedere come il centrocampista francese si integrerĂ nel progetto dei Black Cats!

2025-06-03 17:49:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La New Boys della Premier League Sunderland ha battuto oggi il loro record di trasferimento completando la firma del centrocampista Enzo Le Fee dalla Roma. Il francese Le Fee si è trasferito a Sunderland in prestito a gennaio con i Wearsiders obbligati a rendere permanente la mossa se hanno guadagnato la promozione al volo piĂą alto, cosa hanno fatto battendo lo Sheffield United 2-1 nella finale di play-off del campionato a Wembley il mese scorso. Il 25enne ha firmato un accordo di quattro anni allo stadio della luce per una commissione segnalata nella regione di ÂŁ 19,3 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Segui queste discussioni su X

Con un gol al 95’ il #Sunderland completa la rimonta e conquista la Premier. La #Roma incasserà i 24 milioni complessivi di bonus previsti dall’accordo di gennaio per #LeFèe (18 + 6 di bonus by @Fil_Biafora) Ottimo affare di #Ghisolfi Tweet live su X

Bulwai (@Bulwai71) Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Sunderland ancora ko, Le Fée: “Testa ai playoff”. La Roma spera ancora nel riscatto (FOTO)

Da msn.com: Il Sunderland ha chiuso al quarto posto a 76 punti e sfiderà in semifinale (andata e ritorno) il Coventry quinto. Poi toccherà alla finale di Wembley decidere tutto. Articolo completo ...

Sunderland in Premier, la Roma incassa: Le Fée ceduto a titolo definitivo

Scrive fantacalcio.it: La Roma cede a titolo definitivo Enzo Le Fée: con la promozione del Sunderland in Premier League scatta il riscatto obbligatorio.

IL TEMPO | Calciomercato Roma, Le Fée rimane al Sunderland? Lo scenario

Riporta msn.com: LE FEE ROMA ... salvezza del Sunderland, ulteriori incassi nei prossimi due anni. Previsto anche un 10% sulla futura plusvalenza. SEGUI ROMANEWS.EU ANCHE SU FACEBOOK! Articolo completo: IL TEMPO ...