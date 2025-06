Summer game fest | date orari e dove guardare in streaming

Per gli appassionati di videogiochi, il Summer Game Fest 2025 si presenta come l’evento imperdibile dell’anno, con annunci esclusivi e anteprime che promettono di rivoluzionare il panorama gaming. Ma quando e dove seguirlo? Scopri tutte le date, gli orari e i canali streaming per vivere in prima persona questa emozionante settimana di novità e sorprese. Non perderti nemmeno un secondo di questa straordinaria avventura digitale!

Il mondo dei videogiochi si prepara a un intenso weekend di annunci e anteprime, con eventi di grande rilievo che coinvolgono le principali piattaforme e sviluppatori. Tra questi spiccano il Summer Game Fest 2025, il PlayStation State of Play del 4 giugno e la settimana di lancio di Nintendo Switch 2. Questi appuntamenti rappresentano momenti fondamentali per scoprire in anteprima le novità più attese dell'anno, con trailer esclusivi, gameplay e annunci ufficiali. quando si svolge lo showcase live del summer game fest. data e orario della presentazione principale. Il Summer Game Fest 2025 aprirà ufficialmente i battenti il venerdì 6 giugno alle ore 17:00 ora locale (ET), trasmesso in diretta dal YouTube Theater di Los Angeles.

