Sull' Appennino tosco-romagnolo torna ' In mezzo scorre il fiume'

Torna l'atteso festival "In mezzo scorre il fiume", un'esperienza che unisce arte e natura nell'incantevole Appennino tosco-romagnolo. Dal 8 giugno, lasciati trasportare da percorsi artistici che si snodano lungo i fiumi Savena, Idice e molti altri. Un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza dei nostri territori e abbracciare la cultura della sostenibilità , sempre più fondamentale nel nostro quotidiano. Non perdere questa avventura!

Firenze, 4 giugno 2025 - Un'estate all'insegna della cultura e del rispetto ambientale con percorsi artistici fra le valli dell'Appennino tosco-romagnolo attraverso i fiumi Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno e Senio scendendo fino alla pianura: torna dall'8 giugno il festival itinerante In mezzo scorre il fiume diretto da Luisa Cottifogli. "L'idea del Festival è nata 6 anni fa - ha spiegato Cottifogli - da una lotta ambientale contro il disboscamento indiscriminato sui nostri fiumi: ho scelto di sensibilizzare le persone alla bellezza dei nostri territori attraverso la bellezza artistica". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sull'Appennino tosco-romagnolo torna 'In mezzo scorre il fiume'

