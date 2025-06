Sui fondi per le strade provinciali è scontro restituiti 350 milioni tagliati e Nobiletti gongola

La recente decisione di restituire 350 milioni di euro alle province per le strade provinciali segna un passo cruciale nella lotta contro il degrado infrastrutturale dell'Italia. Con l'aumento della mobilità sostenibile e l’attenzione crescente verso le infrastrutture locali, questo è un momento decisivo. Pasquale Gandolfi, presidente dell'Upi, non nasconde la sua soddisfazione. Gli investimenti nel settore potrebbero infatti rilanciare non solo la sicurezza stradale, ma anche l'economia locale.

Saranno restituiti alle province i 350 milioni di euro di risorse per il 2025 e 2026 tagliati dal decreto 'Milleproroghe'. Lo ha detto ieri in una nota il presidente Upi, Pasquale Gandolfi al termine di una riunione al Mit con il ministro Matteo Salvini. "Come Upi abbiamo confermato l'impegno.

Il presidente della provincia Carnevali lancia l'allarme: «Tagliato il 70% dei fondi per le strade. Sicurezza a rischio» - Il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, esprime grave preoccupazione per il taglio del 70% dei fondi destinati alle strade, mettendo a rischio la sicurezza.

