Sucic si presenta all’Inter | Contento di essere in uno dei club più importanti d’Europa Le mie caratteristiche…

Petar Sucic si presenta ai nostri occhi con entusiasmo e determinazione, felice di aver scelto uno dei club più prestigiosi d’Europa. La sua voglia di dimostrare il proprio talento e di contribuire alla storia nerazzurra è palpabile. Ma cosa significa per lui questa nuova avventura? La risposta nel suo primo intervento ufficiale: «Per me l’arrivo all’Inter rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per la mia carriera...»