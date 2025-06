Sucic Inter le prime parole del centrocampista | Questo uno dei top club d’Europa per me la scelta è stata molto facile Ho parlato anche con Brozovic e Cannavaro

Petar Sucic svela le sue prime impressioni sulla maglia nerazzurra: un sogno che diventa realtà, un passo fondamentale nella sua carriera. Tra entusiasmo e ambizione, il centrocampista si apre ai tifosi, condividendo i suoi obiettivi e il suo entusiasmo per questa grande sfida. La sua presentazione segna l’inizio di un nuovo capitolo, e i tifosi dell’Inter possono aspettarsi tanto da questo giovane talento. Perché, in fondo, ogni grande storia comincia con un sogno.

Sucic Inter, le prime parole del centrocampista a Inter TV: il nuovo acquisto nerazzurro per la prossima stagione si presenta così. Intervistato da Inter TV, Petar Sucic, nuovo acquisto del calciomercato Inter, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi nel giorno dell’ ufficialità del suo arrivo dalla Dinamo Zagabria. COSA SIGNIFICA PER LA MIA CARRIERA ARRIVARE IN UN CLUB COME L’INTER? – « Per me l’Inter è uno dei più grandi Club d’Europa, quando mi si è presentata l’opportunità di venire a giocare qui non ho avuto il minimo dubbio. Volevo fortemente arrivare qui, per me è una grande opportunità, so quanto è prestigioso questo Club e cosa rappresenta e sono molto felice di essere qui ». 🔗 Leggi su Internews24.com