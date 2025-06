Studenti che svolgono i compiti con ChatGpt Galiano | Facciamoli svolgere a scuola e stop a compiti meccanici e ripetitivi La riflessione

Un episodio curioso ha scosso il mondo scolastico: uno studente, dimentico del prompt di ChatGPT, ha consegnato un compito in classe. Ma dietro questa "dimenticanza fatale" si cela una riflessione più profonda. Galiano, noto prof-influencer, invita a ripensare l’utilizzo delle tecnologie nell’istruzione. È tempo di abbandonare compiti meccanici e ripetitivi, aprendo la strada a pratiche didattiche più coinvolgenti ed efficaci. La scuola

Studente dimentica di cancellare il prompt di ChatGPT e consegna il compito. Dimenticanza "fatale", se no altro perché è uno studente di un prof-influencer. Intervistato da Open, Galiano ha avuto modo di analizzare l'accaduto su una prospettiva più ampia, riflettendo sulle pratiche didattiche consolidate e proponendo una possibile evoluzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

