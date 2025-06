Studente 16enne rapinato della collanina in oro fuori il campo sportivo | il malvivente resta in carcere

Un episodio di cronaca che colpisce nel profondo: un ragazzo di 16 anni, aggredito mentre attende i genitori. Questo fatto non solo riporta alla luce il tema della sicurezza nelle nostre città, ma alimenta anche un dibattito più ampio sulle politiche di prevenzione e supporto ai giovani. La custodia in carcere del malvivente è un segnale, ma ci interroga su come garantire un futuro migliore e più sicuro per tutti.

Resta in carcere l'extracomunitario accusato di aver rapinato lo scorso 28 maggio un studente di 16 anni mentre si trovava nel parcheggio dell'impianto sportivo di via Campo di Marte in attesa dei genitori. Il giudice ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare al carcere della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Studente 16enne rapinato della collanina in oro fuori il campo sportivo: il malvivente resta in carcere

