Strega alunni-giudici il verdetto da Caivano | Ecco i libri più belli

Il verdetto della giuria di 700 studenti del Premio Strega Giovani sta per arrivare da Caivano, e le aspettative sono alle stelle! Questo evento non è solo un concorso letterario, ma un vero e proprio termometro delle tendenze giovanili. Scopriremo insieme se i giovani lettori sapranno anticipare i gusti degli esperti con le loro scelte. Un'opportunità imperdibile per esplorare i libri più amati e il futuro della letteratura!

Per sapere se anche quest?anno il giudizio dei 700 studenti che compongono la giuria del Premio Strega Giovani riuscirà ad anticipare il verdetto degli Amici della Domenica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Strega, alunni-giudici il verdetto da Caivano: «Ecco i libri più belli»

Segui queste discussioni su X

CulturaGiovanile Tweet live su X

Luca Cardia (@LucaCardia83) Tweet live su X

Mondadori Parco Leonardo Fiumicino (MFiumicino@) Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Strega, alunni-giudici il verdetto da Caivano: «Ecco i libri più belli»

ilmattino.it scrive: Per sapere se anche quest’anno il giudizio dei 700 studenti che compongono la giuria del Premio Strega Giovani riuscirà ad anticipare il verdetto degli Amici della ...

Arriva "Stregati" per conoscere i finalisti del premio più ambito

Da repubblica.it: Il grande giorno, quello in cui sapremo chi vince questa edizione del Premio Strega si avvicina. Giovedì sapremo chi si aggiudica un'edizione davvero poco prevedibile. In attesa del verdetto ...