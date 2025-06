Stranger Things 5 quando esce l’ultima stagione su Netflix? Date e orari

La febbre di Stranger Things sta per raggiungere il culmine! La quinta e ultima stagione arriverà su Netflix in tre volumi tra novembre e dicembre 2025, con un epico finale a Capodanno. Un evento che promette di chiudere un capitolo iconico del mondo delle serie TV. Non perdere l'occasione di rivivere l'ansia dell'upside down: segna le date e preparati a un addio indimenticabile!

(Adnkronos) – L'attesa per la quinta e ultima stagione di Stranger Things è quasi finita. La serie, prodotta da Netflix, sarà distribuita in tre volumi a novembre e dicembre 2025, culminando con il finale la notte di Capodanno. L'ultimo capitolo conclusivo della serie è composto da 8 episodi, suddivisi dunque in tre volumi. I primi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stranger Things 5, quando esce l’ultima stagione su Netflix? Date e orari

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Quella per Stranger Things 5 sta diventando un'attesa insostenibile - L'attesa per Stranger Things 5 sta diventando insostenibile. Prima che la serie giocasse a nascondino con la nostra pazienza, credevamo che, a differenza di altri grandi show allungati oltre il necessario, questa produzione horror fosse tra le poche a mantenere viva l'attenzione.

Segui queste discussioni su X

L'evento Tudum e le informazioni che lo hanno preceduto riunite con i dati essenziali sui capitoli finali di Stranger Things e Squid Game, sulle seconde stagioni di Mercoledì e One Piece e sui film di Frankenstein e Knives Out Tweet live su X

Stranger Things 5, ecco le date di uscita: - Vol 1, episodi dall’1 al 4 saranno online dal 27 novembre; - gli episodi dal 5 al 7 usciranno il 26 dicembre; - Vol 3 contiene soltanto l’episodio finale, verrà servito come regalo di Capodanno 2026: Tweet live su X