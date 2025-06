Stragi del ’93 i familiari delle vittime | Potenziare il pool della Procura di Firenze Non vanificare anni di lavoro

A trent'anni dalle stragi del '93, la richiesta di potenziare il pool della procura di Firenze si fa sempre più urgente. I familiari delle vittime non vogliono vedere vanificato il lavoro di ricerca della verità e giustizia costruito in questi anni. In un contesto in cui l'oblio sembra prevalere, il loro appello è un richiamo alla memoria collettiva e alla responsabilità, fondamentale per preservare la storia e garantire un futuro migliore.

“Non possiamo consentire che, per carenza di organico o in assenza di una memoria storica dei fatti, anni di lavoro possano essere vanificati aprendo la strada a facili archiviazioni “. Il Coordinamento nazionale di Associazioni e familiari di vittime di stragi e attentati rilancia così l’appello dell’ Associazione dei familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili che si è rivolta alla Procura nazionale antimafia e al presidente della Repubblica (nella sua qualità di presidente del Csm) per chiedere il potenziamento del pool della Procura di Firenze con l’applicazione di magistrati con specifiche esperienze e competenze professionali antimafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stragi del ’93, i familiari delle vittime: “Potenziare il pool della Procura di Firenze. Non vanificare anni di lavoro”

Le inchieste sulle stragi. L'Antimafia si divide. I familiari: "Non archiviate" - Il 27 maggio 1993, Firenze è stata tragicamente colpita da una strage che avrebbe segnato la memoria collettiva del paese.

