Strade provinciali Lucchi Pd | Il governo fa marcia indietro sui fondi tagliati accolta la voce degli enti locali

Il governo ha finalmente ascoltato il grido d’allerta degli enti locali, ripristinando 350 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali. Questa marcia indietro non è solo una vittoria per le province, ma un segnale di attenzione verso il territorio e le infrastrutture, che sono essenziali per la mobilità e lo sviluppo economico. Un passo importante per garantire strade sicure e ben curate, a beneficio di tutti noi!

"Dopo settimane di mobilitazione da parte di Province e amministratori locali, il governo ha annunciato il ripristino dei 350 milioni di euro precedentemente tagliati dal Decreto Milleproroghe per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nel biennio 2025-2026. Una decisione arrivata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Strade provinciali, Lucchi (Pd): "Il governo fa marcia indietro sui fondi tagliati, accolta la voce degli enti locali"

