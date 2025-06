Storia di un soft power complementare La forza delle First Ladies raccontata da Anita McBride

Nel cuore della politica americana, accanto ai potenti Presidenti, si trovano le First Ladies, vere architette di un soft power unico. Anita McBride ci guida in un affascinante viaggio attraverso il tempo, svelando come queste straordinarie donne abbiano plasmato la storia degli Stati Uniti, intrecciando abilità diplomatiche e impegno sociale. Scopriamo insieme il loro ruolo fondamentale, spesso sottovalutato, nell'affermazione della nazione come superpotenza mondiale.

Nel corso della loro oramai secolare storia, ogni singolo Presidente degli Stati Uniti ha contribuito a forgiare la grandezza del Paese continentale che è arrivato ad affermarsi come prima superpotenza mondiale. Ma accanto ai Presidenti c'è sempre stata una figura tutt'altro che secondaria, ovvero quello delle First Ladies, che hanno contribuito non solo a rafforzare la coesione interna e il rapporto tra vertice del potere e Popolo, ma anche a rappresentare l'immagine degli Usa all'estero. E proprio del ruolo giocato da queste donne si è parlato all'evento organizzato dall'Ufficio del Presidente Usa e dal Guarini Institute for Public Affairs svoltosi martedì 3 giugno a Roma, quando è stato presentato il libro

