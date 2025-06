Stop ai cellulari anche alle scuole superiori Valditara | Ci stiamo pensando E sui social | Vietarne l’uso agli under 15

Il dibattito sul controllo degli smartphone tra i più giovani si infiamma: il ministro Valditara pensa a un passo deciso, estendendo il divieto anche alle superiori e limitando l’uso dei social agli under 15. Un tema caldo che coinvolge educazione, sicurezza e benessere dei ragazzi. Ma quali saranno le conseguenze di queste misure? E soprattutto, come cambierà il rapporto tra studenti e tecnologia? La risposta potrebbe ridefinire il modo in cui impariamo e cresciamo.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato l'intenzione di estendere il divieto di utilizzo dei cellulari anche alle scuole superiori a partire dal prossimo anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stop a smartphone, controllo dell’età per accedere ai social. Dirigente viene licenziato perché contrario al divieto dei cellulari e in Francia c’è la pausa digitale - A Bruxelles, i ministri dell'Istruzione e della Gioventù dell'UE si sono riuniti per discutere la protezione dei giovani nel mondo digitale.

