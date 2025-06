Stoccata alla Juventus in conferenza | De Laurentiis si tira fuori

Durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi 2025 a Napoli, Aurelio De Laurentiis non si è risparmiato: con una stoccata decisa alla Juventus, ha sottolineato le ambizioni del Napoli e il desiderio di lasciare il segno nel calcio italiano. Le sue parole hanno acceso l’atmosfera, dimostrando ancora una volta che la passione per il calcio e la voglia di vittoria sono più vive che mai. La sfida è aperta: chi avrà la meglio questa stagione?

Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione ai ritiri estivi 2025 lancia una stoccata pesante alla Juventus, le parole Quest'oggi, 4 giugno, a Napoli si sta tenendo una conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi 2025. La manifestazione è in corso a Palazzo Pietrucci, luogo di grande lusso nel cuore della città partenopea. Non manca di certo all'appello il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: il patron ha ribadito più concetti, tra cui mercato e situazioni pesanti che hanno toccato anche la Juventus. Presenti alla conferenza anche i sindaci di Dimaro e Castel di Sangro, mete scelte dagli azzurri anche per questa stagione.