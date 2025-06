STMicroelectronics incontro sindacati azienda | nulla di fatto Si tratta davanti al ministro Giorgetti

STMicroelectronics al centro di una tempesta lavorativa: l’incontro con i sindacati non ha portato a risultati concreti. Con oltre 800 esuberi in ballo, il rischio è una mobilitazione che potrebbe estendersi a tutti gli stabilimenti. Questo caso rappresenta un campanello d’allarme per l’intero settore tecnologico, dove la digitalizzazione e l’automazione sfidano l’occupazione. Come reagiranno le aziende ai cambiamenti richiesti dalla forza lavoro? La situazione è in evoluzione!

Alla fine è stato un nulla di fatto e se STMicroelectronics non ritirerà il piano aziendale presentato nelle scorse settimane in Regione Lombardia che prevede oltre 800 esuberi nel sito di Agrate Brianza ci sarà la mobilitazione. Ma non soltanto nel sito brianzolo, ma in tutti gli stabilimenti.

STMicroelectronics: l'incontro dell'azienda coi sindacati in Assolombarda (ma non solo) - Domani, martedì 3 giugno, i lavoratori di STMicroelectronics si riuniranno a Monza per un incontro cruciale con i sindacati.

