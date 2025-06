Stick tra Owen Wilson e Judy Greer | La vita è come il golf Impossibile da padroneggiare

La vita è come il golf: un mix di colpi riusciti e imprevisti. Owen Wilson e Judy Greer, protagonisti della nuova serie in streaming su Apple TV+, ci ricordano che vivere al presente è una sfida continua. Nel mondo frenetico di oggi, dove l'incertezza la fa da padrona, le loro parole risuonano come un invito a riflettere. Scopri come affrontare le avversità con ironia e leggerezza nella loro affascinante intervista!

"Vivere al presente è molto difficile. La realtà è incerta, ed è difficile resistere al distacco da ciò che amiamo", spiegano i due interpreti nella nostra video intervista. La serie è in streaming su Apple TV+. Mentre siamo in attesa di essere spostati nella room che ospita la nostra intervista via Zoom, ci scrivono di tornare momentaneamente nell'hospitality room, ovvero la stanza virtuale in cui tutti i giornalisti vengono smistati durante i press junket internazionali. Per un attimo tiriamo il fiato, consci che un minimo ritardo può far saltare la schedule dei talent. Fortunatamente, una manciata di minuti dopo, rieccoci tu-per-tu con Owen Wilson e Judy Greer, protagonisti dell'ottima Stick, serie Apple TV+ creata da Jason Keller. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stick, tra Owen Wilson e Judy Greer: "La vita è come il golf. Impossibile da padroneggiare"

Stick review: la nuova commedia sportiva di owen wilson su apple tv+ è un successo a modo suo - Stick, la nuova commedia sportiva con Owen Wilson su Apple TV+, sta conquistando il pubblico! In un momento in cui le storie di riscatto personale sono più che mai attuali, questo show riesce a catturare l'essenza di una nuova generazione di atleti e sognatori.

