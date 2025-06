Stellantis | cassa integrazione a Termoli e rinnovo contratto collettivo

Stellantis lancia un nuovo allerta: cassa integrazione per gli operai di Termoli dal 23 giugno al 6 luglio. Questa decisione, collegata a una ristrutturazione dei processi produttivi, evidenzia le sfide che il settore automotive sta affrontando nell'era della transizione energetica. Con il rinnovo del contratto collettivo all'orizzonte, i lavoratori si trovano in un momento cruciale. Come reagirà il mercato a questa battuta d'arresto? La situazione merita attenzione!

Nuova richiesta di cassa integrazione da parte di Stellantis: dal 23 giugno al 6 luglio per gli operai dello stabilimento di Termoli. La conferma arriva dalle organizzazioni sindacali. L'azienda ha infatti comunicato una cig cautelativa di due settimane che coinvolge le aree produttive del motore V6, T4 e Gse. Lo 'stop' produttivo andrebbe ad interessare 600 lavoratori. Intanto oggi, a Torino, riparte ufficialmente il confronto per il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl) che riguarda tutti gli operai del Gruppo Stellantis. "Si tratta di un momento cruciale per il futuro delle condizioni economiche, di migliaia di dipendenti del settore automotive - dichiara Francesco Guida della Uilm di Termoli -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Stellantis: cassa integrazione a Termoli e rinnovo contratto collettivo

Segui queste discussioni su X

CISL TORINO E PIEMONTE SU NOMINA DI FILOSA A NUOVO AD DI STELLANTIS “Salutiamo con favore la nomina di Antonio Filosa a nuovo amministratore delegato di Stellantis e la scelta del cda della casa automobilistica di puntare su un manager italian Tweet live su X

Il presidente di Stellantis nel codazzo del presidente Usa a Riyad. Oltre all'ennesima leccata all'inquilino della Casa Bianca ha avuto un colloquio pure con il principe ereditario Mohammed bin Salman Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stellantis chiede cig di due settimane per 600 operai Termoli

Segnala msn.com: Nuova richiesta di cassa integrazione da parte di Stellantis: dal 23 giugno al 6 luglio per gli operai dello stabilimento di Termoli. La conferma arriva dalle organizzazioni sindacali. (ANSA) ...

Stellantis, vendite ancora in calo: a Termoli scatta la cassa integrazione. E il titolo va giù a Piazza Affari

Si legge su milanofinanza.it: A Termoli scatta la cig per 600 operai mentre rimane in stallo il progetto della gigafactory. In borsa pesa il calo delle immatricolazioni in Italia e Francia: ecco cosa dicono gli analisti ...

Stellantis, cassa integrazione anche a Termoli

Riporta ansa.it: Stellantis ha comunicato oggi alle organizzazioni sindacali il ricorso alla cassa integrazione ordinaria ... 14 al 20 ottobre nello stabilimento di Termoli. Stellantis comunica che "Per ...