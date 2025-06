stella mccartney incanta milano con la collezione 2026

Milano si trasforma in un palcoscenico di magia e stile con Stella McCartney, che il 29 maggio 2025 ha conquistato la città con una sfilata indimenticabile. La collezione primavera 2026 combina creatività, sostenibilità e glamour, lasciando il pubblico senza fiato. Un’esperienza immersiva tra moda etica e ospiti celebri, che ha dimostrato ancora una volta come l’innovazione possa incontrare l’eleganza. La serata ha segnato un nuovo capitolo nel mondo della moda sostenibile.

Un'esperienza immersiva tra creatività, moda etica e ospiti celebri. Il 29 maggio 2025, la città di Milano ha vissuto una serata vibrante all'insegna dell'eleganza e dell'innovazione. Stella McCartney ha svelato in anteprima la sua nuova collezione primavera 2026, accogliendo amici, artisti e ospiti internazionali presso The Wilde, il dinamico club culturale ideato da Gary Landesberg. L'evento ha unito l'universo della moda con quello dell'arte, della cucina e della musica, offrendo un'esperienza multisensoriale nel cuore di Brera, all'interno della villa modernista che un tempo apparteneva a Santo Versace.