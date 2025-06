Stefano De Martino sullo yacht con la ricca ereditiera L' appello | Momenti hot in mezzo al mare fate meno baldoria

Stefano De Martino si lascia catturare da momenti di pura evasione in Sardegna, tra mare, sole e incontri misteriosi. L'ultimo scoop dell'esperto di gossip Alessandro Rosica svela un lato inedito del ballerino: un flirt con una ragazza sconosciuta ai riflettori, lontano dai clamori dello showbiz. Ma tra paparazzi e appelli all’equilibrio, cosa bolle davvero nel cuore di Stefano? La verità potrebbe sorprenderci.

Sole, mare e amore? Forse non proprio amore nella sua accezione più romantica, ma stando a quanto ha dichiarato, e mostrato con foto, Alessandro Rosica, l'esperto di gossip, Stefano De Martino in questi giorni si starebbe divertendo in Sardegna con una ragazza sconosciuta al mondo dei social e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Stefano De Martino sullo yacht con la ricca ereditiera. L'appello: "Momenti hot in mezzo al mare, fate meno baldoria"

