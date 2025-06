Stefano De Martino beccato in Sardegna in dolce compagnia l’indiscrezione | “È la sua amica speciale preferita”

Il gossip infiamma le spiagge sarde: Stefano De Martino, beccato in compagnia di una donna misteriosa, alimenta le voci su una possibile nuova storia d’amore. Gli scatti di spalle pubblicati dall’esperto Alessandro Rosica rivelano un legame speciale, forse più di un’amicizia. La domanda però resta: chi è davvero questa donna che sembra conoscere ogni segreto del ballerino e conduttore argentino-italiano? Scopriamolo insieme…

Stefano De Martino è stato paparazzato in Sardegna in compagnia di una ragazza misteriosa. Gli scatti di spalle pubblicati dall'esperto di gossip Alessandro Rosica: "Lei sarebbe la sua amica preferita, la porta sempre in vacanza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

«La scorsa estate era tanto il carico emotivo e tanta era la paura». Stefano De Martino a #TvTalk parla di #affarituoi. La puntata del 31 maggio è su RaiPlay Tweet live su X

Un video pubblicato sui social mostra Stefano De Martino in videochiamata con Angela Nasti, alimentando le voci di un nuovo flirt. I due erano già stati avvistati insieme in più occasioni, ma ora le immagini parlano chiaro | Da http://Rumors.it Tweet live su X