Stefano Addeo cosa succede ora al prof sospeso per il post contro la figlia di Meloni | Resto in silenzio Le tre possibilità

Stefano Addeo, l'insegnante napoletano sospeso per aver minacciato la figlia di Giorgia Meloni, si trova ora in un limbo professionale. Cosa accadrà? Tre possibilità si stagliano all'orizzonte: il rientro con una semplice reprimenda, misure disciplinari più severe o, addirittura, la sua esclusione definitiva dal mondo scolastico. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla libertà di espressione e il rispetto in un'epoca di tensioni sociali

Stefano Addeo, 65 anni, insegnante di tedesco presso il liceo "medi" di Cicciano (Napoli), è stato sospeso a seguito delle minacce pubblicate sui social nei confronti della figlia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefano Addeo, cosa succede ora al prof sospeso per il post contro la figlia di Meloni: «Resto in silenzio». Le tre possibilità

Minacce alla figlia di Meloni, sospeso il professore Stefano Addeo - Il clima di tensione sociale si fa sempre più palpabile, e le minacce alla figlia di Giorgia Meloni da parte del professore Stefano Addeo ne sono un triste esempio.

Stefano Addeo, che ha augurato sui social una morte spaventosa ad una bimba, non può continuare a lavorare nelle scuole italiane. Ovvio, no? Altro che azione disciplinare. Poi si blatera di educazione emotiva per gli studenti… Tweet live su X

Sospeso il professore del post contro la figlia di Meloni: il provvedimento nei confronti di Stefano Addeo è stato adottato a titolo cautelare in attesa delle decisioni disciplinari Tweet live su X

Augurare la morte a qualcuno è disgustoso, ma NON È UNA MINACCIA. Minaccia è : “vengo lì e ti uccido”. Il professore verrà sospeso, ma ho il dubbio che pure gli insegnanti di chi continua a parlare di “minaccia” siano stati sospesi più volte. O siano morti in Tweet live su X

