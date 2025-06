Stazione di Cerignola Campagna | nuovi lavori di riqualificazione in cantiere

La stazione di Cerignola Campagna si prepara a rinascere! I lavori di riqualificazione, frutto di un’intesa tra l’amministrazione comunale, la Regione Puglia e RFI, rappresentano un passo fondamentale per modernizzare il trasporto locale. In un periodo in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, questo progetto non solo migliorerà i servizi, ma valorizzerà anche il territorio pugliese. Restate sintonizzati per seguire l'evoluzione di questa ambiziosa iniziativa!

Proseguono le interlocuzioni tra l’amministrazione comunale, la Regione Puglia e Rfi, Rete ferroviaria italiana, per la riqualificazione della stazione di Cerignola Campagna. Nelle scorse ore l’assessora ai Trasporti Teresa Cicolella ha incontrato il quadro apicale responsabile dell’area Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Stazione di Cerignola Campagna: nuovi lavori di riqualificazione in cantiere

