Stavo malissimo non ricordo nulla del concerto di Milano Ho preso un volo d’urgenza per l’America con la febbre e mi hanno operato | lo rivela Josh Homme

Josh Homme, leader dei Queens of the Stone Age, svela i retroscena di un concerto milanese faticoso: febbre alta e una operazione improvvisa. Ma ora è pronto a risalire sul palco! L'attesa per il suo ritorno in Italia cresce, con due eventi imperdibili al Pistoia Blues Festival e all’AMA Music Festival. La resilienza di Homme racconta di un artista che non si arrende mai, un messaggio potente in un'epoca che richiede forza e determinazione. Non perderti questa rinascita!

C’è grande attesa per il ritorno in Italia dei Queens of the Stone Age. L’appuntamento è martedì 15 al Pistoia Blues Festival e mercoledì 16 all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (Vicenza). “Siamo al settimo cielo perché non mi aspettavo di tornare sul palco così presto. – ha detto Josh Homme a Il Corriere della Sera – Sto riprendendo un anno prima rispetto a quanto mi avevano pronosticato, quindi posso tornare in Italia a finire quel che abbiamo iniziato. Magari suoneremo di martedì, ma io lo trasformerò in un sabato”. Il pensiero torna allo scorso anno quando a causa di un problema di salute di Josh Homme, la band ha dovuto cancellare buona parte del tour europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stavo malissimo, non ricordo nulla del concerto di Milano. Ho preso un volo d’urgenza per l’America con la febbre e mi hanno operato”: lo rivela Josh Homme

