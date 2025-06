Stati Uniti scattano da oggi i nuovi dazi su acciaio e alluminio | ora al 50%

È ufficiale: i nuovi dazi del 50% su acciaio e alluminio negli Stati Uniti sono ora realtà, dando il via a una nuova era di tensioni commerciali globali. Questa mossa non solo impatterà le economie di vari paesi esportatori, ma potrebbe anche influenzare i prezzi al consumo e il mercato del lavoro. Rimanete sintonizzati per scoprire come queste decisioni cambieranno il panorama economico mondiale!

Scattano i nuovi dazi a mezzanotte: impatto globale sulle importazioni. Dalla mezzanotte ora locale (le 6:00 in Italia ), sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi dazi del 50% sulle importazioni di acciaio e alluminio verso gli Stati Uniti. La misura, firmata dal presidente Donald Trump, rappresenta un deciso inasprimento delle politiche commerciali già adottate in passato, raddoppiando il precedente livello del 25%. Trump: "Dazi necessari per tutelare la sicurezza nazionale". Nel decreto presidenziale si legge che l'aumento dei dazi è stato giudicato "necessario per adeguare le importazioni" e impedire che queste "minaccino la sicurezza nazionale".

