Stasera gara-2 della finale Scudetto Lodi cerca il riscatto Trissino è già avanti

Stasera, alle 20.45, il PalaCastellotti sarà teatro di una sfida cruciale: Amatori Lodi contro Trissino per gara-2 della finale scudetto! Dopo una prima partita difficile, i giallorossi cercano il riscatto per tenere vive le speranze di titolo. Un punto interessante? La pressione psicologica che può trasformare la sconfitta in determinazione. Non perdere l’occasione di vedere se Lodi saprà rialzarsi!

Le spalle non sono ancora bloccate al muro, ma un'ulteriore sconfitta odierna comprometterebbe di molto le speranze di vincere lo Scudetto dell'Amatori Lodi. Questa sera, ore 20.45 al PalaCastellotti, i giallorossi ospitano Trissino per gara-2 della finale di Serie A1. Dopo il ko, comunque onorevole, rimediato nella prima sfida i lombardi sono obbligati all'impresa. Vincere contro i favoritissimi veneti - cosa che ai ragazzi di coach Bresciani tra l'altro non riesce da quattro anni - e riaprire i giochi. Viceversa, un ko regalerebbe a Trissino tre match-point consecutivi. Il divario tecnico tra le due squadre pende a favore dei biancoblu anche se non in modo così elevato, come anche gara-1 ha dimostrato.

