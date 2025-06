Stangata UEFA | decisione clamorosa penalizzazione in Champions

La UEFA ha deciso di colpire duro, infliggendo una stangata clamorosa a uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico mondiale. Dopo la seconda violazione alle regole del Fair Play Finanziario, le conseguenze potrebbero rivelarsi devastanti, minacciando il cammino in Champions League. Scopriamo insieme cosa comporta questa decisione e quali scenari si aprono per il club coinvolto!

Seconda violazione delle regole del Fair Play Finanziario: ecco cosa succede Intervento a gamba tesa dell’ UEFA contro uno dei club più importanti e forti al mondo. La violazione delle regole del Fair Play Finanziario potrebbe costargli carissimo, in particolare una penalizzazione in Champions League. UEFA a gamba tesa: penalizzazione in Champions (AnsaFoto) – Calciomercato.it Stando al ‘Times’, il Barcellona rischia di pagare pesantemente la s econda infrazione dei paletti del Financial Fair Play. Se Chelsea e Aston Villa dovrebbero cavarsela soltanto con una multa, essendo alla prima violazione, la società presieduta da Laporta potrebbe subire una punizione ben più grave. 🔗 Leggi su Calciomercato.it