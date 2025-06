Stalking al compagno di cella trans | Si era innamorato ma era morboso

Una storia che sorprende e fa riflettere: l'amore può nascere anche nei luoghi più inaspettati, come un carcere. Ma cosa succede quando la passione si trasforma in ossessione? La vicenda dei due detenuti alla Pulce ci porta a esplorare il confine sottile tra amore e stalking, un tema attuale che tocca molte relazioni moderne. Riuscirà l'umanità a trovare un equilibrio tra sentimenti e rispetto? Scopri di più su questa dinamica complessa.

"Lui si era innamorato: scriveva alla detenuta lettere che io le consegnavo, con contenuti morbosi ma carini. Nacque una relazione surreale, ma poi vi fu una rottura. Secondo lei, che era la mia compagna di cella, l’altro era diventato uno stalker". La vicenda di presunti atti persecutori tra due detenuti alla Pulce, anticipata dal Carlino, è approdata al processo con rito ordinario. In ottobre l’imputato, un 37enne, era stato rinviato a giudizio per le condotte che avrebbe tenuto verso un ospite della sezione Orione del carcere reggiano, che accoglie persone transgender. Davanti al giudice Francesco Panchieri ieri sono stati sentiti tre testimoni citati dalla Procura, a partire da un’ex detenuta che ha raccontato di aver conosciuto sia l’imputato in una precedente detenzione, sia la vittima con cui divideva la stanza alla Pulce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stalking al compagno di cella trans: "Si era innamorato, ma era morboso"

Segui queste discussioni su X

Mi chiamo Francesco Roberti, sono nato a Roma il 22 luglio 1976 e da anni mi dedico ad analizzare, indagare e denunciare pratiche occulte e gravi violazioni dei diritti umani perpetrate da apparati statali e sovranazionali. -------------------------------------------------- Tweet live su X

Da ex partner a stalker: insulta, minaccia e pedina una donna: in arresto 50enne https://quicosenza.it/news/calabria/da-ex-partner-a-stalker-insulta-minaccia-e-pedina-una-donna-in-arresto-50enne… via @quicosenza Tweet live su X

Nel delirante mondo della sinistra, i delinquenti non devono essere ammanettati. Poco importa se a rischiare sono gli agenti in divisa, ciò che conta è la difesa degli immigrati anche quando rappresentano una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. Co Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stalking al compagno di cella trans: "Si era innamorato, ma era morboso"

ilrestodelcarlino.it scrive: Secondo lei, che era la mia compagna ... in cella e pretese che chiamassimo gli agenti. Era bipolare". È stato poi ascoltato un ispettore di polizia penitenziaria: "Nel novembre 2023 mi consegnò un ...

Detenuta trans mette incinta due compagne di cella nella prigione per sole donne

Scrive corriereadriatico.it: Tutto sarebbe avvenuto dopo lo scandalo: due detenute, compagne della Minor, sarebbero rimaste incinta dopo aver avuto con la trans rapporti consensuali. La struttura correttiva di Edna Mahan ha ...

Detenuto costretto a giocare allo «schiaffo del soldato» e a «mosca cieca»: il compagno di cella accusato di stalking

Si legge su msn.com: In cella al Ferrante Aporti erano in quattro ... E forse anche per questo i compagni lo hanno preso di mira, perseguitandolo dall’alba al tramonto. E ora a distanza di cinque anni dai fatti ...