Stadio Ezio Scida ancora nessuna novità per quanto riguarda l’avvio dei lavori inerenti alla copertura della tribuna Il commento video del sindaco Enzo Voce

L’attesa per la riqualificazione dello stadio Ezio Scida continua, con nessuna novità sul fronte dei lavori di copertura della tribuna. La struttura, simbolo del cuore calcistico di Crotone, ha visto momenti storici come l’apertura al pubblico nel 2016 e le sfide burocratiche legate alla sovrintendenza archeologica. Ora, i tifosi sperano in un intervento che possa valorizzare ulteriormente questo storico impianto. La promessa di miglioramenti si fa attendere, ma la passione dei supporter non si spegne.

Struttura realizzata in occasione dell'avvento del Crotone nella massima serie (fine campionato 2015-2016) è stata aperta al pubblico contro il Napoli alla nona giornata campionato 2016-2017. Lavori eseguiti con la contrarietà della sovraintendenza archeologica tant'è che hanno subito un notevole ritardo per essere utilizzata ad inizio stagione. Il sindaco di quel periodo, Ugo Pugliese, affermò che il Crotone avrebbe avuto un nuovo stadio ed annunciò anche che si stava provvedendo a trovare il giusto terreno dove collocarlo. Passaggio obbligato, il nuovo stadio, in quanto la struttura appena sorta doveva essere smantellata dopo due campionati perché struttura amovibile.

