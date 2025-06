Stadio della Roma Veloccia | Più verde e nessun ritardo dal Comune

Il progetto dello stadio della Roma a Pietralata si trasforma in opportunità per un ambiente urbano più sostenibile. Con l’obiettivo di aumentare il verde, l’assessore all’Urbanistica rassicura: non solo nessun ritardo dal Comune, ma un'area boscata ampliata e curata. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, questo progetto potrebbe diventare un modello per altri interventi urbanistici futuri. Un segnale di speranza per la natura in città!

AGI - "Sono state dette tante fake news. Il verde che nascerà a Pietralata con il progetto stadio sarà molto più ampio di quello attualmente esistente nelle cosiddette aree boscate, sarà molto più curato, fruibile, sicuro e manutenuto. Noi aumenteremo la dotazione di verde in quelle aree, non la diminuiremo". Lo ha detto l' assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, a margine dell' inaugurazione della nuova piazza di Corviale, la prima del quartiere romano, parlando dell' iter sul nuovo stadio della Roma. Veloccia: "Molte informazioni non vere". "Su questo progetto" – ha aggiunto Veloccia – "sono state dette tante cose non vere, sia in termini amministrativi, parlando di presunti vizi del procedimento che non ci sono, sia nel merito. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Stadio della Roma, Veloccia: "Più verde e nessun ritardo dal Comune"

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - ...situazione è degenerata, si è generata un'atmosfera di conflitto e disagio. I comitati locali, preoccupati per l'impatto del cantiere sulla comunità, hanno mobilitato i residenti nel tentativo di fermare l'iter dei lavori.

Stadio Roma, Zevi (ass. Patrimonio e Politiche abitative): "Serve andare avanti senza farsi bloccare da obiezioni legittime ma superabili. Pietralata è un'area da rigenerare" https://bit.ly/3SyuTfQ #AsRoma Tweet live su X

? Stadio della Roma, tra Comune e Regione il dialogo va avanti L'area boschiva è presente ma non rappresenta un valore tale da impedire la realizzazione dell’impianto giallorosso. Si va verso una soluzione veloce e condivisa ? @deangelisrr #ASRoma Tweet live su X

Comitati contro Stadio Roma: "Dichiarazioni di Veloccia inconcludenti. Stop ai lavori"

Secondo ilromanista.eu: arriva il comunicato dei comitati contro la costruzione dello stadio della Roma: "Oggi cittadine e cittadini hanno difeso il parco dall'ennesimo tentativo di aggressione alla vegetazione ed al verde ...

Via il verde, spazio al cemento – Roma cambia volto per sempre: il maxi progetto porta le ruspe dove c’era l’ultimo polmone verde della città

Segnala romait.it: Nella capitale italiana il verde sarà un lontano ricordo perché si realizzerà a breve un progetto. Non sono mancate le polemiche ...

Nuovo Stadio della Roma, presidio da parte dei comitati contro il progetto: “Gualtieri crei un parco”

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...