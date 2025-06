Squadre di basket da tutta Italia e anche dal Regno Unito | sport amicizia e inclusione all' Eurocamp

Cesenatico si trasforma in capitale del basket estivo! Dal 31 maggio al 2 giugno, la manifestazione 'Basket D'A...Mare' ha riunito squadre da tutta Italia e dal Regno Unito, promuovendo sport, amicizia e inclusione. In un'epoca in cui il gioco di squadra rappresenta più che mai un valore fondamentale, questi tre giorni sono stati un esempio lampante di come lo sport unisca culture diverse. Non perdere le emozioni che solo il basket sa regalare!

Cesenatico si è confermata ancora una volta come meta gradita del basket estivo, accogliendo dal 31 maggio al 2 giugno l'edizione di 'Basket D'A.Mare', festa organizzata da Uisp Forlì Cesena. Tre giorni di puro entusiasmo cestistico, sfide sportive e convivialità , in un clima di sano confronto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Squadre di basket da tutta Italia e anche dal Regno Unito: sport, amicizia e inclusione all'Eurocamp

