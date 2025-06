Spyware | da Copasir ok unanime a relazione su uso Graphite

Il Copasir dà il via libera unanime alla relazione su Graphite, lo spyware che solleva interrogativi sulla privacy e la sicurezza nazionale. Una decisione che apre un dibattito cruciale sul bilanciamento tra sorveglianza e diritti civili, e che sarà presto disponibile online per una maggiore trasparenza. Resta da capire quali implicazioni avrà questa approvazione per il nostro Paese e la nostra libertà digitale.

Torino, 4 giu. (LaPresse) – Il Copasir ha approvato all'unanimità la relazione sull'utilizzo dello spyware 'Graphite' da parte dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica. Nelle prossime ore la relazione sarà trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato ai fini della successiva pubblicazione online.

