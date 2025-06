Spunta Chalobah per la retroguardia | contatti con il Chelsea

Il Napoli prova a rinforzare la sua difesa puntando su Trevoh Chalobah del Chelsea. Un’operazione che si inserisce nel trend dei club italiani che cercano talento nell'orbita delle squadre inglesi, sempre più protagoniste del mercato. Con un giovane come Chalobah, il Napoli potrebbe non solo risolvere le criticità in retroguardia, ma anche dare il via a una nuova era di solidità e freschezza. Sarà la mossa giusta?

Il Napoli guarda ancora una volta in casa Chelsea per rinforzare il proprio reparto difensivo.

