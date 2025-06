Spring break a febbraio e scuola fino a giugno | la proposta divide l’Emilia-Romagna albergatori temono il crollo delle presenze sindacati in pressing su personale e strutture la Regione apre il tavolo

La proposta di introdurre una pausa primaverile a febbraio scuote l'Emilia-Romagna, sollevando tensioni tra albergatori e sindacati. Se da un lato gli hotel temono un calo delle presenze, dall'altro i lavoratori chiedono maggiore supporto. In un contesto in cui il turismo è in continua evoluzione, questa riforma potrebbe segnare un cambio di passo nella gestione del calendario scolastico. Quali impatti avrà sul settore? La discussione è appena iniziata!

La Regione Emilia-Romagna si appresta a introdurre una significativa riforma del calendario scolastico. Come riferito nei giorni scorsi, l’assessora all’Istruzione, Isabella Conti, ha illustrato la proposta durante la Festa dell’Unità di Soliera, annunciando l’introduzione di una pausa primaverile di circa una settimana, collocata però a febbraio, e il conseguente prolungamento delle lezioni fino a giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

