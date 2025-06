spray al peperoncino su un vagone del metrò della linea 1 a cairoli due donne e un bambino di 3 anni intossicati evacuati i passeggeri

Quando la normalità si trasforma in emergenza, l’istantanea di un vagone della metro milanese diventa scena di tensione e paura. Due donne e un bambino di 3 anni sono rimasti intossicati da una nube irritante sprigionata presumibilmente da uno spray al peperoncino, costringendo all’evacuazione i passeggeri e creando scompiglio tra i viaggiatori. È un episodio che ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e rischio.

Milano, 4 giugno 2025 – Una vera e propria “nuvola irritante” ha invaso un vagone della metropolitana di Milano, scaturita con ogni probabilità da uno spray al peperoncino a bordo di un treno della linea rossa. Una persona è rimasta leggermente intossicata, ed è stata portata in codice verde al pronto soccorso, per bruciori alle mucose. Quando è successo . È accaduto alle 20 alla fermata di Cairoli, dove su un treno che viaggiava in direzione del capolinea di Sesto Primo Maggio Fs è stata spruzzata la sostanza. Il 118, intervenuto sul posto, ha valutato un bambino di 3 anni, una donna di 43 e una di 46 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it