Sporting Viterbo | storica promozione in Serie C!

Sporting Viterbo scrive una pagina indimenticabile della sua storia con una storica promozione in Serie C! Le ragazze viterbesi hanno dimostrato determinazione e talento nella finale playoff contro SG Volley Roma, regalando alla città un motivo di grande orgoglio e gioia. Un'impresa che resterà impressa negli annali del volley locale, aprendo nuove entusiasmanti prospettive per il futuro. La vittoria di questa squadra è davvero un trionfo di passione e perseveranza!

Impresa delle ragazze viterbesi: vittoria netta nella finale playoff contro SG Volley Roma VITERBO – È festa grande per il consorzio Viterbo Volleyball Team! Sporting Viterbo sabato sera ha conquistato la promozione in Serie C di pallavolo femminile al termine di una splendida stagione coronata da un successo netto nella finale playoff. Le ragazze viterbesi si sono imposte con un perentorio 3-0 in trasferta contro la SG Volley Roma, nella decisiva gara disputata nella Capitale. Una prestazione maiuscola, frutto di mesi di duro lavoro, spirito di squadra e determinazione, che ha permesso alla formazione guidata da Pasquale Colaianni, Alessandro Ciambella e il preparatore atletico Andrea D’Agostino, staff tecnico di primo ordine, di raggiungere un traguardo storico per la società. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sporting Viterbo: storica promozione in Serie C!

Segui queste discussioni su X

Matilde Casini della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, strepitosa con la rappresentativa laziale Articolo integrale su https://occhioviterbese.it/matilde-casini-della-finass-assicurazioni-atletica-viterbo-strepitosa-con-la-rappresentativa-laziale/… #Sport #atletic Tweet live su X

Gli Allievi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo all’8° posto nei Campionati di Società Articolo integrale su https://occhioviterbese.it/gli-allievi-della-finass-assicurazioni-atletica-viterbo-all8-posto-nei-campionati-di-societa/… #sport #Atletica #Occhioviterbe Tweet live su X